Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ФНПР выступил за равную оплату труда мужчин и женщин

Сергей Черногаев отметил, что при одинаковых условиях работы в вопросе заработка не должно быть дискриминации по половому признаку.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Профсоюзы выступают за то, чтобы мужчины и женщины, работающие в одинаковых условиях, получали равную оплату труда. Об этом сообщил ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.

«Мы за то, чтобы люди одинаковой профессии, работающие в одинаковых условиях, получали равную заработную плату», — сказал Черногаев и добавил, что не должно быть дискриминации мужчин и женщин в этом отношении.

Согласно данным Росстата, в 2025 году разрыв между средними зарплатами мужчин и женщин в 2025 году составил 38,7 тыс. рублей.