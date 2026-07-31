Глава ФНПР выступил за равную оплату труда мужчин и женщин

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Профсоюзы выступают за то, чтобы мужчины и женщины, работающие в одинаковых условиях, получали равную оплату труда. Об этом сообщил ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.
«Мы за то, чтобы люди одинаковой профессии, работающие в одинаковых условиях, получали равную заработную плату», — сказал Черногаев и добавил, что не должно быть дискриминации мужчин и женщин в этом отношении.
Согласно данным Росстата, в 2025 году разрыв между средними зарплатами мужчин и женщин в 2025 году составил 38,7 тыс. рублей.