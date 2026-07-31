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Мишустин призвал наращивать использование российского оборудования в больницах

Премьер-министр обсудит с министром здравоохранения, какие востребованные медицинские приборы и инструменты поступают в медучреждения страны с отечественных производственных площадок.

ЯКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал наращивать использование российского медицинского оборудования в медучреждениях страны.

Председатель правительства 31 июля прилетел в Якутию в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. В Якутске Мишустин посетил республиканский онкологический диспансер.

Во время осмотра операционного блока премьер поинтересовался, какова доля российских решений в системе управления диспансера, а также сколько процентов российского оборудования используется в учреждении.

В свою очередь, заместитель главврача диспансера Владимир Лезнев сообщил, что система управления в центре полностью российская, а доля российской аппаратуры составляет 30%.

«Нужно наращивать», — сказал Мишустин.

Премьер-министр, обращаясь к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, указал на то, что в этом вопросе есть куда двигаться.

«Очень важно сформировать заказ от индустрии, от больниц. Конечно, когда где-то есть хороший прибор и мы привыкли, то бороться с этим сложно, особенно с самыми сильными компаниями. Но нужно. Нужно обязательно всем этим заниматься и думать, как апробировать [оборудование]», — сказал Мишустин.

Также премьер-министр сообщил, что обсудит с министром здравоохранения РФ в Москве, какие востребованные медицинские приборы и инструменты поступают в больницы страны с российских производственных площадок.