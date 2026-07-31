Мишустин призвал наращивать использование российского оборудования в больницах

«Очень важно сформировать заказ от индустрии, от больниц. Конечно, когда где-то есть хороший прибор и мы привыкли, то бороться с этим сложно, особенно с самыми сильными компаниями. Но нужно. Нужно обязательно всем этим заниматься и думать, как апробировать [оборудование]», — сказал Мишустин.