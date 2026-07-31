Хабаровчанина избили и забрали системный блок в надежде добраться до криптокошелька

В конце января 2026 года 18-летний хабаровчанин обратился в полицию с заявлением о нападении и краже. Злоумышленники в возрасте 18 и 20 лет позвонили в дверь потерпевшего и сказали, что его знакомая оформила ему заказ на доставку еды. Когда мужчина открыл дверь, нападавшие ворвались в квартиру и, угрожая ему пневматическим пистолетом, ударили его и забрали имущество. Мужчина рассказал, что злоумышленники вынесли из квартиры системный блок, клавиатуру, серебряный браслет и двое часов на общую сумму около 150 тысяч рублей. У одного из нападавших был рюкзак с логотипом сервиса доставки еды. Нападавших быстро нашли, в дальнейшем уголовное преследование младшего из них было приостановлено. Его сообщник рассказал, что целью нападения был системный блок. Он думал, что на криптокошельках потерпевшего хранится крупная сумма денег. Полицейские изъяли украденные вещи и пневматический пистолет. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.