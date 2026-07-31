В Сосновоборске в СИЗО-6 сотрудники устроили гендер-пати для своих коллег

История семьи началась в 2014 году — прямо на службе. Сотрудники познакомились в посёлке Старцево, где ранее располагалось СИЗО-6. Екатерина проходила службу в отделе специального учёта, а Алексей нёс службу в качестве младшего инспектора дежурной смены. Спустя два года рабочие отношения переросли в семейные: пара сыграла свадьбу. Сегодня в их семье уже растут сын и дочь, а в ближайшее время ожидается пополнение.