В Сосновоборске в СИЗО-6 сотрудники устроили гендер-пати для своих коллег

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В следственном изоляторе № 6 города Сосновоборска прошло гендер-пати. Сотрудники учреждения организовали яркий сюрприз для своих коллег — супругов Алексея и Екатерины Пимоновых, которые готовятся стать родителями в третий раз.
История семьи началась в 2014 году — прямо на службе. Сотрудники познакомились в посёлке Старцево, где ранее располагалось СИЗО-6. Екатерина проходила службу в отделе специального учёта, а Алексей нёс службу в качестве младшего инспектора дежурной смены. Спустя два года рабочие отношения переросли в семейные: пара сыграла свадьбу. Сегодня в их семье уже растут сын и дочь, а в ближайшее время ожидается пополнение.
Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Красноярскому краю, коллеги из ИК-6 и СИЗО-6 решили устроить для Пимоновых сюрприз. Они проверили, насколько будущие родители знают, как ухаживать за младенцем, как супруги собирают сумку в родильный дом, а также в шуточной викторине узнали всю правду о маме и папе.
Кульминацией мероприятия стал мини-футбольный матч между мужчинами и женщинами. Главный удар доверили Алексею Пимонову. Он отправил мяч в ворота, которые защищала Екатерина. Из мяча вылетело облако синей краски, сообщая всем присутствующим радостную новость: у Пимоновых скоро родится сын.