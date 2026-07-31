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World Boxing вынесла вердикт по спортсменам из России

World Boxing допустила российских спортсменов к турнирам с флагом и гимном.

Источник: Комсомольская правда

World Boxing сняла ограничения с российских боксеров, разрешив им участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом и с исполнением гимна. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Российский бокс возвращается на мировую арену. World Boxing допустила наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальным флагом и гимном во всех международных соревнованиях», — написал он в телеграм-канале.

Дегтярев уточнил, что снятие ограничений стало важным шагом для возвращения российского бокса на мировую арену и позволит отечественным атлетам полноценно участвовать в международном календаре, включая олимпийский цикл.

Ранее исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в организацию. В апреле российские спортсмены получили допуск к соревнованиям, но только в нейтральном статусе.

В 2025 году World Boxing получила временное признание Международного олимпийского комитета в качестве организации, отвечающей за проведение олимпийского турнира по боксу.

Позднее МОК включил бокс в программу Олимпийских игр 2028 года под эгидой World Boxing. При этом Международная ассоциация бокса, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, была исключена из олимпийского движения.

Ранее решения о возвращении российским спортсменам права выступать с национальными флагом и гимном уже приняли международные федерации по боксу, дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, муай-тай, ММА и борьбе.

Как сообщал KP.RU, Всероссийская федерация легкой атлетики официально завершила самый продолжительный допинговый кризис в своей истории. Совет World Athletics снял с организации все санкции, связанные с нарушениями антидопинговых правил.

Также исполком Международной федерации гимнастики разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальными флагом и гимном. В пресс-службе Федерации гимнастики России уточнили, что снятие запрета распространяется на все пять гимнастических дисциплин.