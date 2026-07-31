Медвежата сделали первые шаги: в Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушка сняла семью косолапых

«Для медведицы с медвежатами сейчас самый ответственный период. Сеголетки родились в берлоге еще зимой, в январе-феврале, а к лету они уже достаточно окрепли, чтобы активно исследовать мир. Сейчас главная задача матери — не просто накормить их, а передать им важнейшие навыки выживания: как ориентироваться на местности, находить пищу и, что особенно важно, пользоваться маркерными точками — умение “считывать” с них информацию жизненно необходимо для зверей», — комментируют специалисты отдела науки Объединенной дирекции.