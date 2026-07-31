Медвежата сделали первые шаги: в Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушка сняла семью косолапых

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Саяно-Шушенском биосферном заповеднике фотоловушка запечатлела медведицу с двумя медвежатами-сеголетками. Малыши, родившиеся этой зимой, уже активно исследуют окружающий мир, не отходя далеко от матери.
Кадры удалось получить у старого сухого дерева, которое давно стало своеобразной «точкой связи» для обитателей тайги. Здесь звери оставляют запаховые метки, получают информацию о сородичах и обозначают свою территорию. Сотрудники заповедника в шутку называют этот сухостой настоящим «информационным центром».
Сначала медведица внимательно обследовала дерево, а медвежата все это время держались рядом. Время от времени они подбегали к матери, выпрашивая молоко.
«Для медведицы с медвежатами сейчас самый ответственный период. Сеголетки родились в берлоге еще зимой, в январе-феврале, а к лету они уже достаточно окрепли, чтобы активно исследовать мир. Сейчас главная задача матери — не просто накормить их, а передать им важнейшие навыки выживания: как ориентироваться на местности, находить пищу и, что особенно важно, пользоваться маркерными точками — умение “считывать” с них информацию жизненно необходимо для зверей», — комментируют специалисты отдела науки Объединенной дирекции.
Несмотря на то что медвежата уже начинают пробовать растительную пищу и насекомых, основой их рациона остается материнское молоко. Благодаря высокой питательности они быстро растут и набирают вес.
У малышей также хорошо заметен характерный белый «ошейник» на шее — отличительная особенность медвежат раннего возраста. Со временем эта отметина исчезнет, и через несколько лет сегодняшние крохи станут самостоятельными хозяевами тайги.