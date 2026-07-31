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Десять альпинистов, включая Пурджу, пропали после схода лавины на Броуд-Пике

Десять альпинистов из разных стран пропали после схода лавины на горе Броуд-Пик (8051 метр) в Центральной Азии. Среди участников экспедиции был всемирно известный непальский альпинист и блогер Нирмал Пурджа (Nimsdai). Об этом в пятницу, 31 июля, сообщило издание The Tourism times.

Десять альпинистов из разных стран пропали после схода лавины на горе Броуд-Пик (8051 метр) в Центральной Азии. Среди участников экспедиции был всемирно известный непальский альпинист и блогер Нирмал Пурджа (Nimsdai). Об этом в пятницу, 31 июля, сообщило издание The Tourism times.

Под руководством Пурджи группа отправилась покорять один из 14 «восьмитысячников» мира — Броуд-Пик. Накануне днем на склоне горы сошла мощная лавина, после чего связь с экспедицией была потеряна.

Среди пропавших — граждане Соединенных Штатов, КНР, Непала, Пакистана и Омана. Официальной информации об их судьбе пока не поступало.

Началась поисково-спасательная операция, для обследования района восхождения планируется задействовать вертолет, сказано в статье.

Нирмал Пурджа — один из самых известных альпинистов. В 2019 году в рамках проекта Project Possible он установил мировой рекорд, покорив все 14 «восьмитысячников» планеты за шесть месяцев и шесть дней. На его страницу в соцсети Instagram* подписаны более 2,2 миллиона человек, о его достижениях сняли документальный фильм Netflix «14 Peaks: Nothing Is Impossible».

29 июля сообщалось, что в Карачаево-Черкесии во время восхождения в горах погиб альпинист. Трагедия произошла в районе озера Даут у пика МИФИ в Даутском ущелье. По данным спасателей, погибший входил в состав зарегистрированной туристической группы из семи человек.

*Instagram принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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