Десять альпинистов, включая Пурджу, пропали после схода лавины на Броуд-Пике

Нирмал Пурджа — один из самых известных альпинистов. В 2019 году в рамках проекта Project Possible он установил мировой рекорд, покорив все 14 «восьмитысячников» планеты за шесть месяцев и шесть дней. На его страницу в соцсети Instagram* подписаны более 2,2 миллиона человек, о его достижениях сняли документальный фильм Netflix «14 Peaks: Nothing Is Impossible».