Команда «СКА-Хабаровск» прибыла домой и провела отурытую тренировку

Большой футбол наконец-то возвращается в Хабаровск. Команда вернулась домой после очень непростого и совсем не результативного выезда, когда в трех играх так и не удалось набрать ни одного очка, и теперь готовится дать бой новому коллективу Сергея Юрана.
Игра с «Уралом» состоится уже в ближайшее воскресенье, а пока армейцы «обкатывают» обновленный стадион и работают над сыгранностью и уверенностью. Как считают эксперты, именно этого не хватило команде в прошедших играх с лидерами.
Смотрим на тренировку «красно-синих» и готовимся болеть за своих в предстоящем поединке. Сами армейцы судя по их настрою к борьбе готовы.