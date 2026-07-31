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Команда «СКА-Хабаровск» прибыла домой и провела отурытую тренировку

Большой футбол наконец-то возвращается в Хабаровск. Команда вернулась домой после очень непростого и совсем не результативного выезда, когда в трех играх так и не удалось набрать ни одного очка, и теперь готовится дать бой новому коллективу Сергея Юрана.

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Большой футбол наконец-то возвращается в Хабаровск. Команда вернулась домой после очень непростого и совсем не результативного выезда, когда в трех играх так и не удалось набрать ни одного очка, и теперь готовится дать бой новому коллективу Сергея Юрана.

Игра с «Уралом» состоится уже в ближайшее воскресенье, а пока армейцы «обкатывают» обновленный стадион и работают над сыгранностью и уверенностью. Как считают эксперты, именно этого не хватило команде в прошедших играх с лидерами.

Смотрим на тренировку «красно-синих» и готовимся болеть за своих в предстоящем поединке. Сами армейцы судя по их настрою к борьбе готовы.