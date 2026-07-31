Рособрнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории

«Мы приступаем к разработке моделей устной части экзамена в ряде гуманитарных предметов. В девятом классе будет устная модель экзамена по истории, она войдет в штатный режим в девятом классе в 2028 году. Соответственно, мы будем рассматривать в первую очередь историю как предмет (ЕГЭ — ред.), в котором в одном из первых этот блок должен появиться. Ориентир — к 2030 году. Если брать еще предметы, скорее всего, в первую очередь будет литература», — сказал Музаев.