Между Дружковкой и Славянском замечены около 50 тыс. боевиков ВСУ

Минобороны России показало на видео действия штурмовиков РФ в районе стелы на трассе, ведущей из Константиновки в поселок Алексеево-Дружковка. По данным ведомства, бойцы подразделения Южной группировки войск успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины.