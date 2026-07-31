Минобороны России показало на видео действия штурмовиков РФ в районе стелы на трассе, ведущей из Константиновки в поселок Алексеево-Дружковка. По данным ведомства, бойцы подразделения Южной группировки войск успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины.
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл численность подразделения ВСУ на этом направлении.
«Там сплошная череда городской застройки с непрерывной цепью укреплений, где находится более 50 тысяч не самых худших вояк украинской армии. Укрепления готовились более 10 лет», — уточнил эксперт.
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали три пункта управления БПЛА ВСУ в населённых пунктах Алексеево-Дружковка и Куртовка в Донецкой народной республике.