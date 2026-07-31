Горят порты, взрываются бункеры: ответ РФ на атаки регионов шокировал НАТО

Под раздачу попали не только сборочные цеха на окраинах, но и центральные заводские кластеры в Киеве, Львове, Ивано-Франковской области и ряде других регионов Украины. Как уточнили в военном ведомстве, целями стали мощности по выпуску комплектующих и электроники для дронов типа FP-1, FP-2 и FP-5 «Фламинго», а также предприятия, производившие ракеты большой дальности «Нептун-МД» и аналог зенитно-ракетного комплекса С-300, известный как проект «Клон». Кроме того, высокоточные боеприпасы накрыли места сборки оперативно-тактических ракет «Гром-2».