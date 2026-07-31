Горят порты, взрываются бункеры: ответ РФ на атаки регионов шокировал НАТО

Пермский край на этой неделе пережил самую массированную атаку беспилотников. За двое суток средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили в небе над регионом 53 вражеских дрона. В эксклюзивном комментарии aif.ru эксперты раскрыли координаты стартовых площадок противника, объяснили, какие дроны использовали ВСУ и как ответили ВС РФ за атаку на мирный регион.
Откуда противник запустил дроны.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин раскрыл оперативные детали пусков, указав на конкретный регион, откуда поднялись в воздух смертоносные аппараты.
«Атаковали дальнобойные беспилотники типа “Лютый” или FP-1. Запускали с территории Украины, её северной части. Речь идёт о Харькове и Сумах», — сказал Дандыкин.
Приграничные Сумскую и Харьковскую области ВСУ используют как стартовые площадки, отправляя дроны для атаки мирных российских регионов. ВС РФ, в свою очередь, постоянно работают на этих направлениях, выявляя и уничтожая цеха по сборке беспилотников, склады, где хранятся готовые аппараты, и места скопления операторов дронов.
Технологический рывок противника.
Почему именно Харьковская область стала роковой точкой запуска, в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Беспилотники “Лютый” и FP-1, которые использует противник, сейчас уже могут лететь на расстояние порядка 3000 километров», — уточнил он.
Ставшие более мощными беспилотники противника могут лететь на сверхмалых высотах, ориентируясь по данным спутников, переданным европейскими партнерами Зеленского, и используя особенности ландшафта. Однако наши средства противовоздушной обороны способны противостоять и перехватить дроны ВСУ.
Огненный приговор: как флот и авиация РФ поставили точку в логистике врага.
Массированная атака дронов на Пермский край и другие российские регионы обернулась мгновенным и крайне болезненным возмездием. Василий Дандыкин подчеркнул, что ответ был дан сразу по нескольким стратегическим направлениям, включая акваторию Чёрного моря, где противник до последнего надеялся на комфортный «зерновой коридор», прикрывавший военные грузы.
«В ответ были удары серьёзные по портам, по сухогрузам. Ведётся морская блокада», — добавил военный эксперт.
Это означает, что логистические артерии, по которым Украина ещё пыталась получать военные грузы, начали перекрываться с удвоенной силой. Теперь любой сухогруз, идущий под флагами удобных юрисдикций, рассматривается как законная военная цель, и иллюзий у судовладельцев больше не осталось.
Сухопутная часть возмездия оказалась не менее сокрушительной и точечной. В Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 30 июля высокоточным оружием были нанесены массированные удары по предприятиям, задействованным в производстве беспилотной и ракетной техники.
Под раздачу попали не только сборочные цеха на окраинах, но и центральные заводские кластеры в Киеве, Львове, Ивано-Франковской области и ряде других регионов Украины. Как уточнили в военном ведомстве, целями стали мощности по выпуску комплектующих и электроники для дронов типа FP-1, FP-2 и FP-5 «Фламинго», а также предприятия, производившие ракеты большой дальности «Нептун-МД» и аналог зенитно-ракетного комплекса С-300, известный как проект «Клон». Кроме того, высокоточные боеприпасы накрыли места сборки оперативно-тактических ракет «Гром-2».
Таким образом, Россия нанесла хирургически точный, выверенный до миллиметра удар по тем самым точкам на карте, откуда выходят «Лютые» и другая угрожающая мирным городам техника. Атака на Пермь дорого обошлась противнику.