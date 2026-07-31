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В США раскрыли, когда начнется разоружение ХАМАС

Axios: процесс разоружения ХАМАС начнется в ближайшие недели.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом ожидает, что процесс разоружения палестинского движения ХАМАС начнется в ближайшие недели. Об этом сообщает Axios со ссылкой американского чиновника.

По данным издания, договоренности предусматривают, что Израиль и ХАМАС в течение семи-восьми месяцев должны выполнить ряд взаимных шагов, которые будут контролироваться независимой стороной.

При этом Израиль выражает сомнения в готовности ХАМАС соблюдать достигнутые соглашения. В рамках договоренностей предполагается уничтожение тоннелей и объектов, которые используются для производства вооружений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Совет мира достиг соглашения о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. По его словам, договоренности стали частью более широкого процесса по урегулированию конфликта в регионе.

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