В США раскрыли, когда начнется разоружение ХАМАС

Белый дом ожидает, что процесс разоружения палестинского движения ХАМАС начнется в ближайшие недели. Об этом сообщает Axios со ссылкой американского чиновника.
При этом Израиль выражает сомнения в готовности ХАМАС соблюдать достигнутые соглашения. В рамках договоренностей предполагается уничтожение тоннелей и объектов, которые используются для производства вооружений.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Совет мира достиг соглашения о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. По его словам, договоренности стали частью более широкого процесса по урегулированию конфликта в регионе.