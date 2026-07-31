Следственный комитет РФ завел дело из-за ржавой воды в Миассе

«Из-за значительного износа инженерных сетей с 2023 года в жилые помещения граждан поступает коммунальный ресурс, непригодный для потребления и бытовых нужд, однако перерасчет за услуги не производится», — говорится в комментарии.
Отмечается, что подвоз воды не организован, в связи с чем горожане вынуждены приобретать ее за свой счет. Мер к устранению нарушений длительное время не принимается.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СКР Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Щукину доложить о ходе и результатах расследования, принимаемых мерах к восстановлению права жителей Миасса на качественное водоснабжение.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в пресс-службе.