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Следственный комитет РФ завел дело из-за ржавой воды в Миассе

Реакция последовала после обращения местных жителей к Александру Бастрыкину.

Источник: dostup1.ru

«Из-за значительного износа инженерных сетей с 2023 года в жилые помещения граждан поступает коммунальный ресурс, непригодный для потребления и бытовых нужд, однако перерасчет за услуги не производится», — говорится в комментарии.

Отмечается, что подвоз воды не организован, в связи с чем горожане вынуждены приобретать ее за свой счет. Мер к устранению нарушений длительное время не принимается.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СКР Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Щукину доложить о ходе и результатах расследования, принимаемых мерах к восстановлению права жителей Миасса на качественное водоснабжение.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в пресс-службе.

СК