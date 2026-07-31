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Трое студентов Хабаровского края выступят в финале чемпионата «Профессионалы»

С 21 по 26 августа в Калуге пройдет финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по промышленным компетенциям. Хабаровский край представят трое студентов. Виктория Слободянина из Хабаровского технологического колледжа выступит в компетенции «Промышленный дизайн», Сергей Сметана из Хабаровского технического колледжа — в компетенции «Проектирование и изготовление протезов и ортезов», Алексей Ефимков из Хабаровского техникума железнодорожного транспорта.

С 21 по 26 августа в Калуге пройдет финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по промышленным компетенциям. Хабаровский край представят трое студентов. Виктория Слободянина из Хабаровского технологического колледжа выступит в компетенции «Промышленный дизайн», Сергей Сметана из Хабаровского технического колледжа — в компетенции «Проектирование и изготовление протезов и ортезов», Алексей Ефимков из Хабаровского техникума железнодорожного транспорта — в компетенции «Обслуживание железнодорожного пути». Чемпионат входит в федеральный проект «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодежь и дети». В нем примут участие 14 тысяч конкурсантов из России и 30 дружественных стран. Соревнования пройдут по 14 передовым компетенциям. Церемония открытия состоится 21 августа, соревнования стартуют 22 августа. Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей.