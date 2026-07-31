Демешин передал хабаровским бойцам на передовой более 10 тысяч FPV-дронов

Несколько дней губернатор провёл в расположении подразделений, чтобы лично проверить, как используется поступающая из края помощь. По его словам, особое внимание сейчас уделяют беспилотной технике, которая помогает вести разведку, корректировать огонь и выполнять боевые задачи на расстоянии.