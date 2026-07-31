Демешин передал хабаровским бойцам на передовой более 10 тысяч FPV-дронов

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин передал подразделениям группировки войск «Восток» и добровольческому отряду БАРС-8 «Хабаровск» более 10 тысяч FPV-дронов. Вместе с беспилотниками на передовую доставили технику и оборудование связи, сообщил глава региона в своём Telegram-канале.
Несколько дней губернатор провёл в расположении подразделений, чтобы лично проверить, как используется поступающая из края помощь. По его словам, особое внимание сейчас уделяют беспилотной технике, которая помогает вести разведку, корректировать огонь и выполнять боевые задачи на расстоянии.
«Современный бой сегодня — это прежде всего война технологий. Беспилотники стали “глазами” и “длинной рукой” наших подразделений», — написал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
В новую партию вошли и беспилотники хабаровской разработки — модели «ВТ-40» и «ДВ-27». Глава региона отметил, что эти аппараты уже применяются подразделениями и подтвердили свою эффективность.
Помимо дронов, бойцам передали более 100 единиц техники, включая самоходные платформы, снегоболотоходы и мотоциклы. В груз также вошли коммутаторы, маршрутизаторы и радиостанции, а оставшуюся часть оборудования планируют доставить подразделениям позднее.