Волгоградские новости 31 июля: БПЛА, ракетная опасность, пострадали люди

Бессонной была минувшая ночь для многих жителей Волгоградской области. На регион обрушились украинские беспилотники, а позже была объявлена ещё и ракетная атака. Повреждены промышленные и гражданские объекты, пострадали люди. Как пережили горожане предпоследнюю ночь июля и что ждут в пятницу, 31-го— в материале vlg.aif.ru.
Ракетная и беспилотная атаки: пятеро пострадавших.
Предупреждение о беспилотной опасности в Волгоградской области появилось в мобильном приложении МЧС 30 июля в 22:07. Жителям региона посоветовали занять безопасные места в своих жилищах и на этот раз предупреждения были не напрасны — на город обрушились украинские дроны, которые нанесли урон предприятиям и жилым домам, принесли беду в волгоградские семьи.
Уже в пятницу, 31 июля в 02:25 поступило сообщение ещё и о ракетной опасности, а с ним и предупреждение о необходимости отключить все коммунальные ресурсы, взять с собой документы и тёплую одежду, воду и лекарства и спуститься в укрытия. Отбой прозвучал несколько минут спустя — в 02:32. Об отбое беспилотной опасности на момент публикации не сообщалось.
Горожане, пережившие немало волнений за эти часы, ждали сообщения от губернатора о том, что происходит в области. В 04:31 Андрей Бочаров прокомментировал: подразделения ПВО отражают массированную террористическую атаку дронов ВСУ. Повреждена гражданская инфраструктура — многоэтажка на севере города и частный дом на юге.
«В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе», — уточнял глава региона.
На месте пожаров и повреждений приступили к работе оперативные службы. Пять человек пострадали. Им оказывают помощь медики.
Транспорт.
Из-за повреждения контактной сети на юге Волгограда три электрички будут курсировать по сокращенному маршруту до устранения повреждений на контактной сети. Происшествие зафиксировано на станции Татьянка, уточняют в ПривЖД.
Поезд № 6306, курсирующий между станциями Южная и Тракторная отправится в 6:43 по маршруту Шпалопропитка-Тракторная.
Поезд № 6301 сообщением Волгоград-Южная также проследует до станции Шпалопропитка.
Поезд № 6310 курсирующий между станциями Южная и Тракторная отправится со станции Шпалопропитка в 8:15.
Ограничения в аэропорту.
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов в 02:08. Отмены на момент публикации не было, однако на онлайн-табло воздушных ворот города о задержке рейсов на вылет не сообщалось. На прилёт задерживаются два рейса — из Москвы и Еревана, которые должны были отправиться в путь в 09:05 и в 09:20 соответственно.
71-й гуманитарный конвой.
Из города Волжского накануне отправили в зону спецоперации на Украине 71-й гуманитарный конвой. 90 тонн груза предназначены бойцам восьми воинских подразделений и воспитанникам детдомов и патриарших центров Мариуполя и Горловки.
Волонтёры группы «Вместе за Родину» собрали три автомобиля — «Газель», «УАЗ» и «Нива», стройматериалы, воду, продукты, одежду и мебель.
Опасное укрытие.
Ровно накануне волгоградцы, проживающие на проспекте Ленина, 107, в Краснооктябрьском районе пожаловались на ненадлежащее состояние подвала, в который следует спускаться во время ракетной тревоги. По словам горожан, из-за постоянно прорывающихся канализационных труб, неубиваемый грибок и плесень есть даже в квартирах на первом этаже.
В самом же подвале находиться просто опасно: там обитают насекомые и крысы, а многочисленные обращения в УК «Квартал» результатов не дают, пишет bloknot-volgograd.ru. Возможно, мэрия города обратит внимание на ситуацию.
Погода.
Синоптики обещают волгоградцам в последний день июля день без осадков, только утром в отдельных районах области пройдут небольшие дожди.
В Волгограде днём ожидается температура 28−30º при северо-западном ветре 8−13 м/с, предстоящей ночью — 16−18º.
На территории области днём 22−27º, местами — 28−30º, ночью — 15−20º, а в отдельных районах — 10…15º; днем 25…30º, местами до 33º
Куда пойти.
Несмотря на тревожную ночь, утром для большинства жителей региона начался обычный день.
К вечеру волгоградцев и гостей города ждут в ЦПКиО на мультфильм «Лови волну» (0+) в 20:10.
В Комсомольском саду запланирован танцевальный променад в 18:30.
В амфитеатре последний день можно увидеть выставку «Тень», регистрация по ссылке.