Волгоградские новости 31 июля: БПЛА, ракетная опасность, пострадали люди

Уже в пятницу, 31 июля в 02:25 поступило сообщение ещё и о ракетной опасности, а с ним и предупреждение о необходимости отключить все коммунальные ресурсы, взять с собой документы и тёплую одежду, воду и лекарства и спуститься в укрытия. Отбой прозвучал несколько минут спустя — в 02:32. Об отбое беспилотной опасности на момент публикации не сообщалось.