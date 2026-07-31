Астроном Маслов объяснил, с чем связан эффект «мерцания» звезд

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Эффект «мерцания» звезд на небе связан с турбулентностью и неоднородностью земной атмосферы. Поскольку звезды, в отличие от планет, выглядят как совсем крошечные точки, эти искажения заметны глазу, сообщил ТАСС ведущий инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов.
«Звезда может быть в какой-то момент времени видна более четко, когда свет от нее проходит через спокойный участок атмосферы, потом там пройдет какое-нибудь турбулентное завихрение и сильнее “разбросает” фотоны светового потока за счет преломления и дисперсии — звезда станет более тусклой, может поменять цвет, поскольку фотонов одной длины волны долетело больше до глаза, а другие улетели куда-то мимо и т. д. И все это происходит быстро, динамически — звезда тускнеет, ярчает, то покраснеет, то посинеет. Это все воспринимается как мерцание», — сказал собеседник агентства.
Маслов отметил, что земная атмосфера не статична, в ней существуют ветровые потоки, перепады температуры, разная плотность воздуха. Это приводит к тому, что свет от космических объектов, проходящий через атмосферу, подвергается преломлению и дисперсии. Но амплитуда таких изменений все же не очень большая, поэтому для объектов с большим угловым размером (например, для Луны или Солнца) это не сильно заметно — их угловые размеры намного больше, чем степень преломления света от них. В то же время угловой диаметр других звезд крайне мал в силу огромного расстояния до них.
«На самом деле, за исключением самых крупных и самых близких звезд, их не получается разрешать из точечных объектов в диски даже с помощью самых мощных современных телескопов. Т. е. с точки зрения углового размера для невооруженного глаза звезды являются практически точечными объектами, и их угловой размер намного меньше амплитуды возмущений, которые вносит атмосфера в световой поток от них, прежде чем он достигнет глаза наблюдателя», — пояснил Маслов.
Он добавил, что планеты воспринимаются глазом тоже как звездообразные точки, но их угловые размеры все-таки гораздо больше, чем у звезд и амплитуды атмосферных возмущений обычно не хватает, чтобы настолько сильно «размывать» световой поток от них, как это происходит со звездами. «Помимо угловых размеров интенсивность мерцания действительно может зависеть от высоты над горизонтом или погодных условий. Чем ниже объект над горизонтом, тем через большую толщу атмосферы свет от него должен пройти, прежде чем он достигнет наблюдателя на поверхности Земли, соответственно, атмосфера начинает сильнее влиять. На совсем небольших высотах возникают дополнительные эффекты, такие как атмосферная рефракция, усиливающие спектральное разложение света, прежде всего от звезд», — отметил эксперт.