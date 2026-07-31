Астроном Маслов объяснил, с чем связан эффект «мерцания» звезд

Он добавил, что планеты воспринимаются глазом тоже как звездообразные точки, но их угловые размеры все-таки гораздо больше, чем у звезд и амплитуды атмосферных возмущений обычно не хватает, чтобы настолько сильно «размывать» световой поток от них, как это происходит со звездами. «Помимо угловых размеров интенсивность мерцания действительно может зависеть от высоты над горизонтом или погодных условий. Чем ниже объект над горизонтом, тем через большую толщу атмосферы свет от него должен пройти, прежде чем он достигнет наблюдателя на поверхности Земли, соответственно, атмосфера начинает сильнее влиять. На совсем небольших высотах возникают дополнительные эффекты, такие как атмосферная рефракция, усиливающие спектральное разложение света, прежде всего от звезд», — отметил эксперт.