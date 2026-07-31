В новосибирском метро запустили тематический вагон к 130-летию ЗСЖД

В преддверии Дня железнодорожника на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского» в Новосибирске запустили тематический вагон, посвящённый 130-летию Западно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба ЗСЖД.
Внутри вагона размещена экспозиция с архивными фотографиями и информацией о ключевых этапах развития магистрали: от указа Александра III о строительстве Транссиба и возведении моста через Обь до работы в годы Великой Отечественной войны, электрификации и современных грузовых направлений.
«Мы рады, что у пассажиров есть возможность увидеть все вехи истории Западно-Сибирской железной дороги. Вместе с коллегами из метрополитена мы подготовили экспозицию: архивные кадры, имена, объекты, которые очень гармонично встраивались в архитектуру города и сегодня являются его неотъемлемой частью», — сказал на торжественном открытии и. о. начальника ЗСЖД Юрий Чуркин.
Часть экспозиции посвящена людям, благодаря которым магистраль росла и крепла. В церемонии открытия участвовали и. о. начальника магистрали Юрий Чуркин, заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев и первый заместитель начальника метрополитена Александр Сергеев.
Проект создан, чтобы напомнить о значении железной дороги для региона и её роли в истории страны. Тематический вагон будет курсировать в новосибирском метро, позволяя пассажирам познакомиться с историей ЗСЖД во время поездок.