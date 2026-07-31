В новосибирском метро запустили тематический вагон к 130-летию ЗСЖД

«Мы рады, что у пассажиров есть возможность увидеть все вехи истории Западно-Сибирской железной дороги. Вместе с коллегами из метрополитена мы подготовили экспозицию: архивные кадры, имена, объекты, которые очень гармонично встраивались в архитектуру города и сегодня являются его неотъемлемой частью», — сказал на торжественном открытии и. о. начальника ЗСЖД Юрий Чуркин.