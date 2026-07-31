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В Красноярске из-за ливней перенесли плановое отключение воды

Новые даты проведения работ будут утверждены совместно с администрацией города.

Источник: KrasnoyarskMedia

«КрасКом» сообщил об изменении графика подготовки к зиме. Плановая остановка водозаборов «Гремячий лог» и острова Казачий, которая должна была пройти с 7 по 9 августа, переносится на более поздний срок.

Решение было принято после официального обращения строительных компаний-подрядчиков. Причиной стали аномальные проливные дожди, которые уже привели к подтоплению строительных котлованов и траншей на объектах модернизации инженерных сетей и технологического подключения новостроек. Кроме того, синоптики прогнозируют сильные грозы и ливни в ранее запланированные даты отключения.

В такую погоду подрядчики не успевают завершить подготовительные земляные работы к ранее намеченному сроку.

Стоит отметить, что проведение комплексного ремонта совмещено с масштабными работами по подключению новых сетей.

— Мы приняли решение пойти навстречу застройщикам. Начинать остановку водозаборов, когда строительные площадки затоплены водой, неэффективно. Это привело бы к затягиванию сроков отключения воды для горожан, — отметил Олег Гончеров, гендиректор «КрасКом».

Новые даты проведения работ будут утверждены совместно с администрацией города.