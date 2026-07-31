В Красноярске из-за ливней перенесли плановое отключение воды

Решение было принято после официального обращения строительных компаний-подрядчиков. Причиной стали аномальные проливные дожди, которые уже привели к подтоплению строительных котлованов и траншей на объектах модернизации инженерных сетей и технологического подключения новостроек. Кроме того, синоптики прогнозируют сильные грозы и ливни в ранее запланированные даты отключения.