Академик Башинский рассказал про суть «бобрового менеджмента»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Бобров не нужно отлавливать, а их плотины разрушать. Лучше огородить ценные породы деревьев в рамках «бобрового менеджмента», рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, руководитель рабочей группы по бобрам Териологического общества имени академика В. Е. Соколова при Российской академии наук Иван Башинский.
«Разрушение плотин будет малоэффективно — их восстановление не занимает много времени, а воздействие бобров на территорию только усилится, так как для ремонта им понадобится новый строительный материал. Таким образом, в любом случае для решения проблем необходимо осуществлять постоянный “бобровый менеджмент”, — сказал ученый.
По его словам, несмотря на очевидную пользу для природных процессов, с точки зрения людей бобры могут казаться проблемными животными, которые способны наносить ущерб хозяйственной деятельности, городской инфраструктуре, а также повреждать личное имущество.
«Однако все эти проблемы решаемы. Есть такое направление “бобровый менеджмент”, цель которого — обеспечить успешное сосуществование бобров и людей. Наша страна сыграла огромную роль в восстановлении численности бобров. Многие подходы, которые сейчас популярны в мировой практике в части “бобрового менеджмента”, отработали еще в первой половине XX века, например, в Воронежском заповеднике», — отметил Башинский.
Он рассказал, что большинство решений простые и очевидные. Например, для защиты деревьев надо их огораживать, но обязательно прочными и высокими металлическими сетками, которые устанавливают на небольшом расстоянии от ствола. В критичное для бобров время осенью и весной это совмещают с подкормкой осиновыми и ивовыми ветками, чтобы снизить интерес животных к деревьям ценных пород.
«Снизить риски, связанные с подтоплениями, помогают специальные трубы, которые устанавливают одним концом в бобровый пруд, а другим в реку ниже плотины. Таким образом, вода не может подняться выше определенного уровня, и подтопление будет под контролем. Для защиты берегов применяются сетки, плиты и специальные подземные ограждения, которые не дают норам глубоко протянуться под дорогами или земляными дамбами», — рассказал Башинский.