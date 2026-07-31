Академик Башинский рассказал про суть «бобрового менеджмента»

Он рассказал, что большинство решений простые и очевидные. Например, для защиты деревьев надо их огораживать, но обязательно прочными и высокими металлическими сетками, которые устанавливают на небольшом расстоянии от ствола. В критичное для бобров время осенью и весной это совмещают с подкормкой осиновыми и ивовыми ветками, чтобы снизить интерес животных к деревьям ценных пород.