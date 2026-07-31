Электрички изменили маршрут после ночных событий в Волгограде 31 июля

В Волгограде электропоезда 31 июля 2026 года изменят маршруту: на юге города повреждена контактная сеть. Как сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги, это произошло сегодня ночью из-за стороннего вмешательства на станции Татьянка. Изменения коснулись поездов, которые отправляются и прибывают на станцию Южная.