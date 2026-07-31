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Электрички изменили маршрут после ночных событий в Волгограде 31 июля

На станции Татьянка повреждена контактная сеть.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде электропоезда 31 июля 2026 года изменят маршруту: на юге города повреждена контактная сеть. Как сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги, это произошло сегодня ночью из-за стороннего вмешательства на станции Татьянка. Изменения коснулись поездов, которые отправляются и прибывают на станцию Южная.

Пассажирам следует учесть новое расписание, сообщает ПривЖД:

— Поезд № 6306 Южная-Тракторная пойдет по маршруту Шпалопропитка-Тракторная. Отправление в 6:43. Поезд № 6301 Волгоград-Южная проследует до ст. Шпалопропитка. Поезд № 6310 Южная-Тракторная отправится от Шпалопропитки в 8:15, — прокомментировали в компании.

Пассажиры могут отслеживать изменения в расписании движения поездов на сайте РЖД и в мобильном приложении компании.

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