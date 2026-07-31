31 июля: запрет продажи вейпов и криптофермы

В Нижнем Новгороде правоохранительные органы пресекли деятельность крупной сети из девяти подпольных майнинговых ферм, причинивших многомиллионный ущерб энергетикам. Тем временем депутаты Законодательного собрания региона утвердили жёсткие штрафы за нелегальный оборот вейпов, а коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия прошедшего шторма в городах региона. Об этих и других ключевых событиях дня рассказывает nn.aif.ru.
Контейнер с криптофермой в земле: сеть нелегальных площадок для майнинга накрыли в Нижегородской области.
Криминальная новость дня — сотрудники Управления ФСБ и транспортной полиции региона пресекли деятельность 37-летнего индивидуального предпринимателя, организовавшего масштабную сеть нелегальных площадок для майнинга криптовалюты.
Выяснилось, что фермы работали с декабря 2024-го по июль 2026 года. Одну из них злоумышленник оборудовал в гараже на территории транспортной компании, самовольно подключившись к электросетям станции Починки и вмешавшись в работу прибора учёта. Дальше в ходе расследования силовики выявили ещё восемь таких объектов в самых неожиданных местах: на автомойке, в подвалах жилых домов и даже в специальном контейнере, закопанном на частном земельном участке.
Ущерб, причинённый энергосетевой компании кражей электричества, оценивается 4 млн — 20 млн рублей.
Продажа вейпов наказуема: новый закон приняли в Нижегородской области.
Борьба с вейпами продолжается: депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области в окончательном чтении приняли закон, вводящий суровые административные наказания за нарушения в сфере оборота вейпов и никотиносодержащей продукции.
За нелегальное распространение, хранение или стимулирование продаж электронных сигарет ввели ощутимые штрафные санкции: для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей, а для юридических лиц — от 800 000 до 1 000 000 рублей.
Полномочия выявлять нарушения и составлять о них протоколы даны региональному минпрому. Спикер областного парламента Евгений Люлин назвал вейпы прямой угрозой здоровью подрастающего поколения. Он рассчитывает, что принятые меры дадут региональным властям реальные рычаги воздействия на недобросовестный бизнес.
Люди против ветра: последствия ливней и шторма ликвидируют в Нижегородской области.
Грозовой фронт с проливными дождями и шквалистым ветром хозяйничает в регионе третий день, валя деревья и проливаясь потоками воды.
Тем не менее обстановку в Нижнем Новгороде власти считают штатной. Для предотвращения подтоплений на улицы города вышла спецтехника. В мэрии утверждают, что особое внимание коммунальщики уделяют ситуации на маршрутах общественного транспорта, ливневая канализация справляется с потоками осадков, а бригады дорожников непрерывно расчищают стоки от веток и мусора.
Сложнее удар стихии пережил Дзержинск. По словам главы города Михаила Клинкова, в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило более 100 сообщений о поваленных деревьях и повреждённых линиях электропередач. В городе ввели режим повышенной готовности. На полную ликвидацию последствий урагана, как считает муниципалитет, потребуется от одних до двух суток.
На заправках стало спокойнпее: цены на бензин в Нижегородской области 31 июля.
На автозаправочных станциях региона 31 июля явно наступила позитивная динамика: на отдельных частных АЗС возобновили продажи ранее отсутствовавших марок бензина, налицо и некоторое снижение цен.
Этот тренд подтверждают и свежие данные Росстата. В июне 2026 года в Нижегородской области был зафиксирован ощутимый рост цен производителей на автомобильный бензин (+8,2% к маю), а средняя стоимость топлива на АЗС поднималась до 71,98 рубля за литр. Однако на неделе с 21 по 27 июля ситуация развернулась: горючее в целом подешевело на 1,65%, а средняя цена литра составила 74,56 рубля, что ниже общероссийского показателя (77,69 рубля) и соответствует среднему уровню по ПФО. За указанную неделю существеннее всего снизилась стоимость АИ-92 — с 71,31 до 69,13 рубля за литр. Бензин АИ-95 подешевел до 77,28 рубля, а дизельное топливо просело до 79,45 рубля. Лишь премиальный АИ-98 показал минимальный рост до 96,25 рубля.
Дождь не прекратится: погода в Нижегородской области 31 июля.
31 июля в регионе сохранится облачная и дождливая погода, сообщает Яндекс Погода.
Днём столбики термометров поднимутся до +21°C (ощущается как +22°C), ожидается дождь и северный ветер 4 м/с. К вечеру температура опустится до +20°C, а ночью составит +18°C. Атмосферное давление находится в норме, температура воды в реках составляет +18°C. Метеозависимым людям следует учесть слабую магнитную бурю интенсивностью в четыре балла.