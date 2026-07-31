31 июля: запрет продажи вейпов и криптофермы

Этот тренд подтверждают и свежие данные Росстата. В июне 2026 года в Нижегородской области был зафиксирован ощутимый рост цен производителей на автомобильный бензин (+8,2% к маю), а средняя стоимость топлива на АЗС поднималась до 71,98 рубля за литр. Однако на неделе с 21 по 27 июля ситуация развернулась: горючее в целом подешевело на 1,65%, а средняя цена литра составила 74,56 рубля, что ниже общероссийского показателя (77,69 рубля) и соответствует среднему уровню по ПФО. За указанную неделю существеннее всего снизилась стоимость АИ-92 — с 71,31 до 69,13 рубля за литр. Бензин АИ-95 подешевел до 77,28 рубля, а дизельное топливо просело до 79,45 рубля. Лишь премиальный АИ-98 показал минимальный рост до 96,25 рубля.