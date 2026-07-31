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Хабаровские травматологи стали применять растворимые магниевые винты

Это принципиально новые отечественные импланты.

Источник: Хабаровский край сегодня

Первые три операции с применением магниевых винтов одними из первых в крае стали успешно применять травматологи-ортопеды краевой клинической больницы имени Владимирцева, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Такие винты изготавливают из магниевого сплава. Они обладают особой прочностью и способны надежно закрепить кость, но со временем начинают растворяться в организме. В кости не остается инородных предметов.

Современные импланты российского производства врачи второй больницы теперь используют при проведении операции, когда исправляют деформацию большого пальца, убирают так к называемую косточку на ноге.

Раньше в таких случаях использовали титановые винты. После реабилитации требовалось сделать еще одну операцию по удалению имплантов. Магниевый винт растворяется в организме полностью, спустя год после операции.

Магниевые импланты начинают терять свою прочность через 60 дней после установки и не создают дополнительных рисков смещения или давления на ткани. Такие винты практически незаметны при рентген-исследовании, но они надежно фиксируют кости.

Первые три пациента больницы уже получили современную помощь. Врачи отмечают, что они быстро восстанавливаются после операции.