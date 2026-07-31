Прокуратура Хабаровского района добилась погашения налоговой задолженности на 3 миллиона рублей

В прокуратуре Хабаровского края напомнили, что своевременная уплата налогов — это обязанность каждого предприятия. Прокурорские проверки помогают выявлять нарушения и обеспечивать поступление средств в бюджет, которые идут на социальные нужды, развитие инфраструктуры и другие важные цели.