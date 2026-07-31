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Прокуратура Хабаровского района добилась погашения налоговой задолженности на 3 миллиона рублей

Прокуратура Хабаровского района провела проверку исполнения налогового законодательства.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае прокуратура Хабаровского района провела проверку исполнения налогового законодательства. Выяснилось, что 19 организаций района из-за ненадлежащей работы бухгалтерской службы допустили образование налоговой задолженности на общую сумму около 3 миллионов рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность была погашена в полном объёме. Ответственные лица, которые не обеспечили своевременное поступление налоговых платежей, привлечены к дисциплинарной ответственности. Им объявлены выговоры или замечания в зависимости от тяжести нарушений.

В прокуратуре Хабаровского края напомнили, что своевременная уплата налогов — это обязанность каждого предприятия. Прокурорские проверки помогают выявлять нарушения и обеспечивать поступление средств в бюджет, которые идут на социальные нужды, развитие инфраструктуры и другие важные цели.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru