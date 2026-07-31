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Сеть Familia в июне—июле открыла 11 новых магазинов

Сеть магазинов Familia в июне—июле открыла 11 новых магазинов, сообщили «Ъ» в компании. За год показатель вырос в три с половиной раза: в июне—июле 2025 года были запущены три объекта. В общей сложности с января 2026 года Familia открыла уже 18 магазинов, столько же компания открыла за весь 2025 год.

Сеть магазинов Familia в июне—июле открыла 11 новых магазинов, сообщили «Ъ» в компании. За год показатель вырос в три с половиной раза: в июне—июле 2025 года были запущены три объекта. В общей сложности с января 2026 года Familia открыла уже 18 магазинов, столько же компания открыла за весь 2025 год.

Новые магазины Familia сейчас открываются в районных торгцентрах. Это, например, сеть «Место встречи» и «Райкин Плаза» в Москве, «Порт Находка» и «Академ Парк» в Санкт-Петербурге. Сеть также развивается в Краснодаре, Челябинске, Воронеже, Калининграде и Самаре. Гендиректор Familia Максим Гришак говорит, что сеть ориентируется на предложения c оптимальными коммерческими условиями. Формат торгцентра имеет второстепенное значение.

Большой объем незаполненных торговых площадей на рынке торговой недвижимости появился в свете массового закрытия других сетей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Торгцентры примерили дисконт».

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