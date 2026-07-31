Сеть Familia в июне—июле открыла 11 новых магазинов

Сеть магазинов Familia в июне—июле открыла 11 новых магазинов, сообщили «Ъ» в компании. За год показатель вырос в три с половиной раза: в июне—июле 2025 года были запущены три объекта. В общей сложности с января 2026 года Familia открыла уже 18 магазинов, столько же компания открыла за весь 2025 год.