Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе узнали о планах Tesla продать бизнес в Китае: подробности

WSJ: Tesla может продать свой бизнес в Китае.

Источник: Комсомольская правда

Американский производитель электромобилей Tesla может продать свое китайское подразделение или вывести его в отдельную структуру. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что причиной этого может быть подготовка к слиянию Tesla и SpaceX, которые обе принадлежат Илону Маску. Предприниматель старался выстроить работу Tesla так, чтобы между китайской и американской частями бизнеса была четкая граница. Это делалось для того, чтобы обезопасить компанию в случае противостояния США и КНР.

При этом, стоит учитывать, что SpaceX действует в условиях серьезных ограничений, поскольку является крупным подрядчиком Пентагона. Если слияние SpaceX и Tesla все же произойдет, это позволит исключить потенциальный конфликт интересов и регуляторные риски.

Ранее американская компания Tesla, занимающаяся производством одноименных автомобилей, подала в Европейский суд иск к Евросоюзу. Все из-за введенных в 2024 году пошлин на электрические машины, выпущенные в Китае.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и первого триллионера в истории
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше