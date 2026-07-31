На Западе узнали о планах Tesla продать бизнес в Китае: подробности

Отмечается, что причиной этого может быть подготовка к слиянию Tesla и SpaceX, которые обе принадлежат Илону Маску. Предприниматель старался выстроить работу Tesla так, чтобы между китайской и американской частями бизнеса была четкая граница. Это делалось для того, чтобы обезопасить компанию в случае противостояния США и КНР.