На Западе узнали о планах Tesla продать бизнес в Китае: подробности

Американский производитель электромобилей Tesla может продать свое китайское подразделение или вывести его в отдельную структуру. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что причиной этого может быть подготовка к слиянию Tesla и SpaceX, которые обе принадлежат Илону Маску. Предприниматель старался выстроить работу Tesla так, чтобы между китайской и американской частями бизнеса была четкая граница. Это делалось для того, чтобы обезопасить компанию в случае противостояния США и КНР.
При этом, стоит учитывать, что SpaceX действует в условиях серьезных ограничений, поскольку является крупным подрядчиком Пентагона. Если слияние SpaceX и Tesla все же произойдет, это позволит исключить потенциальный конфликт интересов и регуляторные риски.
Ранее американская компания Tesla, занимающаяся производством одноименных автомобилей, подала в Европейский суд иск к Евросоюзу. Все из-за введенных в 2024 году пошлин на электрические машины, выпущенные в Китае.