Цунами огня снесло флот ВСУ и НАТО: тайные корабли топит страшная сила

«Там могут быть и боеприпасы, там могут быть и некоторые виды военной техники. Танки, скорее всего, на таких сухогрузах не перевозили, но бронетехника, бронированные машины вполне там могут быть. Перевозить могут и артиллерийские системы, могут быть комплектующие беспилотников, крылатых ракет в больших количествах, то есть вооружений, которые используют для террористических атак на нашу территорию. Поэтому уничтожение этих судов стало одной из главных задач», — сказал он.