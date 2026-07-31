Цунами огня снесло флот ВСУ и НАТО: тайные корабли топит страшная сила

Российские вооруженные силы перешли к тактике тотальной морской блокады, лишая киевский режим последних каналов снабжения. 30 июля, по сообщению Минобороны РФ, был нанесен сокрушительный удар по логистике противника в акватории Черного моря. Высокоточным оружием были поражены четыре сухогруза, в том числе стоявшие под погрузкой и разгрузкой в портах «Одесса» и «Южный». В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Леонков раскрыл детали блестящей операции и объяснил, почему эти суда стали законной целью для российских ракет.
Зерновой обман: разоблачена хитрость ВСУ.
Долгое время киевский режим играл в опасную игру, прикрывая военные грузы гуманитарными миссиями. Леонков раскрыл суть этой мошеннической схемы.
«Украина реализовывала схему, по которой отправляла суда с зерном, а обратно они шли гружёнными по ватерлинию или даже больше. Очевидно, что везли они не для гражданских нужд какое-то оборудование и технику. Безусловно, предварительно вопрос долго прорабатывался, разведка получила стопроцентные данные о том, что эти суда работают в интересах армии Украины, перевозят военную помощь», — отметил военный эксперт.
Таким образом, зерновая сделка, которую на Западе пытались представить как гуманитарный жест, на деле служила ширмой для бесконечного потока вооружений, убивающих мирных жителей России.
Что везли на дно: от снарядов до крылатых ракет.
Леонков подчеркнул, что номенклатура перевозимого вооружения очень велика. Сухогрузы под видом мирной продукции доставляли современное оружие.
«Там могут быть и боеприпасы, там могут быть и некоторые виды военной техники. Танки, скорее всего, на таких сухогрузах не перевозили, но бронетехника, бронированные машины вполне там могут быть. Перевозить могут и артиллерийские системы, могут быть комплектующие беспилотников, крылатых ракет в больших количествах, то есть вооружений, которые используют для террористических атак на нашу территорию. Поэтому уничтожение этих судов стало одной из главных задач», — сказал он.
Особую ценность представляют уничтоженные комплектующие для беспилотников и крылатых ракет, которые ВСУ используют для террористических атак на российские регионы. Каждый такой потопленный сухогруз означает, что сотни, если не тысячи, дронов-камикадзе не попадут на стартовые площадки и не отправятся атаковать наши позиции на передовой или гражданскую инфраструктуру в мирных российских городах.
Пираты XXI века под чужим флагом.
Отдельного внимания заслуживает юридическая серая зона, в которой действовали перевозчики. Леонков уточнил, что сейчас сложно определить, сколько сухогрузов было на балансе Украины, а сколько зафрахтовано для перевозок. Противник использует классическую пиратскую схему регистрации, чтобы запутать следы и избежать ответственности.
«Такие суда напрямую не принадлежат Украине. Сам корабль принадлежит одной стране, экипаж — другого государства, ходит под флагом третьей страны, такая сборная солянка. Мы уже многих предупреждали, что такого рода суда будут уничтожаться по факту наличия на борту военных грузов. Коммерческие структуры, которые завязаны на такое вот судоходство, уже отказываются перевозить грузы на Украину. Если у противника что-то еще осталось от судоходства, думаю, скоро оно закончится», — добавил военный эксперт.
Игра в кошки-мышки, когда сухогруз шел под флагом условной Либерии, с экипажем из Филиппин и принадлежал компании из Панамы, но вез вооружение для ВСУ, больше не работает. Российские ракеты доказали, что никакие флаги удобных юрисдикций не спасут от возмездия, если в трюмах находится оружие. Блокада морских путей ВСУ усилиями ВКС и флота России становится абсолютной, и это значит, что тот самый «час расплаты», о котором предупреждали военные эксперты, для украинской логистики уже наступил.