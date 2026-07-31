Роспотребнадзор сообщил, когда стоит прививаться от гриппа

Специалисты ведомства рекомендуют проветривать помещения, поддерживать умеренную влажность воздуха (сухой воздух раздражает слизистые, делая их более уязвимыми), следить за гигиеной гаджетов и поверхностей, минимизировать риски в общении, особенно избегать тесных контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания (кашель, насморк, температура). Также важно соблюдать респираторный этикет (при кашле или чихании прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой или сгибом локтя, использованную салфетку сразу выбрасывать и мыть руки), следить за общим состоянием и одеваться по погоде.