Житель Железногорска за два года выручил 7,3 млн рублей на сдаче ворованного металла (видео)

По версии следствия, с октября 2023 года по 3 апреля 2026 года 47-летний инженер вместе с неустановленными сообщниками вывозил с местного предприятия металлические отходы и сдавал их в пункты приема. Чтобы скрыть хищение, он вносил в требования-накладные заниженные данные о фактической массе вывозимого лома. Деньги от продажи перечислялись на несколько банковских счетов.