Житель Железногорска за два года выручил 7,3 млн рублей на сдаче ворованного металла (видео)

Житель Железногорска подозревается в хищении лома черных и цветных металлов на сумму более 7,3 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По версии следствия, с октября 2023 года по 3 апреля 2026 года 47-летний инженер вместе с неустановленными сообщниками вывозил с местного предприятия металлические отходы и сдавал их в пункты приема. Чтобы скрыть хищение, он вносил в требования-накладные заниженные данные о фактической массе вывозимого лома. Деньги от продажи перечислялись на несколько банковских счетов.
Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас следователи устанавливают всех соучастников и выявляют дополнительные эпизоды противоправной деятельности.
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