Бульвары, старые дома и промплощадки масштабно обновят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае дополнительную федеральную поддержку направят на реконструкцию бульваров, ремонт исторических домов и создание новых производственных площадей. Проекты одобрили на заседании президиума правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
В Хабаровске средства помогут продолжить масштабное благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров. Эти пешеходные зоны уже реконструируют, а новое финансирование позволит расширить работы и сделать центральные улицы удобнее для прогулок и отдыха.
Одновременно в Комсомольске-на-Амуре увеличат программу восстановления исторического центра. Сейчас в городе впервые за последние 20 лет одновременно ремонтируют десять жилых домов, признанных объектами культурного наследия, а дополнительная поддержка позволит охватить больше зданий.
«Наша главная задача — чтобы в Хабаровском крае было комфортно жить, работать и растить детей, чтобы было больше рабочих мест с достойной зарплатой, а молодёжь связывала своё будущее с родным регионом», — написал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Часть средств также пойдёт на развитие производственной инфраструктуры ТОР «Хабаровск». На площадке «Парус» инвесторам уже передали два корпуса, ещё два здания строятся там же, а четыре возводят на площадке «Ракитное» — запустить новые объекты планируют в 2027 году.