Бульвары, старые дома и промплощадки масштабно обновят в Хабаровском крае

Часть средств также пойдёт на развитие производственной инфраструктуры ТОР «Хабаровск». На площадке «Парус» инвесторам уже передали два корпуса, ещё два здания строятся там же, а четыре возводят на площадке «Ракитное» — запустить новые объекты планируют в 2027 году.