Трамп хочет изменить проект «адских санкций» против России: чем это чревато

Президент США Дональд Трамп намерен изменить законопроект об «адских санкциях» против России, что поставит под угрозу его принятие. Об этом сообщает Politico.
Документ вскоре должен поступить на рассмотрение Сената, пишет газета. Однако его продвижение осложняется разногласиями между законодателями.
«[Трамп] намекнул что законопроект должен не только продлевать определенные санкции против Ирана, но и включать пошлины для покупателей иранской нефти, подобные пошлинам для покупателей российской», — говорится в публикации.
По мнению издания, это может еще больше затянуть процесс согласования документа. Киев рассчитывает на принятие законопроекта, поскольку считает важным как можно быстрее запустить действие новых санкций.
Ранее KP.RU сообщал, что крупные экономики G20 пытаются убедить США в негативных последствиях антироссийских санкций для мировой экономики. Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев уточнил, что вопрос поднимается только в неофициальных контактах.