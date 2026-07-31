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Более 147 граммов конопли нашли в доме жителя Советской Гавани

Информация о возможном хранении растительных наркотиков поступила сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков ещё в июне.

В Советско-Гаванском районе полицейские обнаружили более 147 граммов высушенных частей конопли у 59-летнего местного жителя. Наркосодержащие растения хранились на его приусадебном участке и на чердаке дома, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Информация о возможном хранении растительных наркотиков поступила сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков ещё в июне. Во время проверки сведения подтвердились, после чего мужчину задержали.

Обыск провели как возле дома подозреваемого, так и внутри здания. Все найденные растения изъяли и направили на исследование, которое показало, что они являются частями конопли.

После высушивания вес запрещённого вещества превысил 147 граммов. Собирался ли мужчина продавать наркотик или же заготавливал его для себя, в сообщении полиции не указывается.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 228 УК РФ. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы, а на время расследования он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.