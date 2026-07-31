Красноярка из ревности жестоко расправилась со знакомой

В Красноярске суд вынес приговор в отношении местной жительницы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, женщину признали виновной в смертельном избиении знакомой. Трагедия произошла зимой текущего года. В квартире на улице Мичурина выпивали хозяйка жилья, ее сожитель и знакомая. Обвиняемой показалось, что гостья оказывает ее мужчине знаки внимания. Тогда она за волосы выволокла женщину в коридор и жестоко избила: судмедэксперты насчитали на теле погибшей не менее 58 следов от ударов. Позднее к избиению присоединилась соседка злоумышленницы, которая проходила мимо. От полученных травм женщина скончалась на месте. Утром компания ушла из квартиры, оставив тело на полу. Позже сожитель вернулся и вызвал скорую, но было уже поздно. Суд приговорил злоумышленницу к 8 годам лишения свободы и взыскал в пользу матери погибшей 1 миллион рублей компенсации морального вреда. Ее соучастница ожидает отдельного суда.