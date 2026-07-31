Во Владивостоке простились с Эдуардом Сандлером

Во Владивостоке 31 июля прошло прощание с Эдуардом Михайловичем Сандлером — управляющим Приморским спортивным обществом «Динамо», руководителем профессиональных клубов, человеком, который всю жизнь посвятил развитию спорта на Дальнем Востоке. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Церемония состоялась в спортивном комплексе «Олимпиец» на улице Батарейной, 2 в 12:00. Проводить его пришли те, кто знал Эдуарда Михайловича, работал с ним, учился у него или просто болел за его команды.
Эдуард Сандлер оставил огромный след в спортивной жизни региона. Под его руководством клубы «Динамо» достигали успехов, а сам он воспитал не одно поколение спортсменов и наставников. Коллеги, ученики и друзья вспоминали его как человека редкой душевной щедрости и профессионала высочайшего уровня.