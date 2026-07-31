Свыше 9 тысяч заражённых цветов не пустили из Китая в Хабаровск

В Хабаровске запретили ввоз 9,4 тысячи срезанных цветов из Китая после обнаружения трёх видов карантинных вредителей. Заражённые растения нашли в крупной партии, доставленной через пункт пропуска «Нижнеленинское», сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Всего грузовик привёз 32,1 тысячи цветов, которые затем направили на склад временного хранения в Хабаровске. Во время досмотра инспекторы заметили признаки поражения растений и передали образцы в лабораторию для исследования.
Проверка показала, что 8,6 тысячи гвоздик, левкоев, гипсофил, статиц, декоративных подсолнухов и других цветов были заражены западным цветочным трипсом. Больше всего вредителей обнаружили в гвоздиках — под запрет попали семь тысяч срезов.
Кроме того, гавайского трипса нашли в 335 декоративных подсолнухах, а табачную белокрылку — в 440 срезах голубого остролепестника. Последнего вредителя в импортных цветах выявили в Хабаровском крае впервые с начала года.
Ввоз заражённой части партии запретили, после чего хабаровское предприятие — владелец груза — выбрало её уничтожение. Всего в 2026 году в регионе карантинных вредителей обнаружили уже в 214,5 тысячи срезанных цветов.