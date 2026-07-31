На Нефтеветке во Владивостоке ограничат движение до середины августа

Временные ограничения движения транспорта введут на улице Нефтеветка во Владивостоке из‑за масштабного дорожного ремонта, сообщила пресс-служба администрации города.
«В связи с проведением работ в районе моста через Первую речку в это воскресенье, 2 августа, здесь введут временные ограничения на проезд транспорта. Они будут действовать до 16 августа. Автомобилистов просят воспользоваться альтернативными маршрутами», — говорится в сообщении.
Сейчас дорожники заняты подготовкой основания, укреплением откосов и другими вспомогательными работами. В ближайшее время начнётся прокладка ливневой канализации, обустройство тротуаров на отдельных участках, укладка асфальта, установка ограждений и нанесение дорожной разметки.
Полностью работы планируют завершить к середине ноября.
Напомним, ремонт четырёхкилометрового участка дороги-дублёра на Нефтеветке, который свяжет «Кунгасный» и «Моргородок», идёт по утвержденному плану. Основной объём работ, включая укладку асфальта, рассчитывают выполнить к началу осени.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, старт ремонту был дан 15 июня. Дорога на Нефтеветке долгие годы оставалась грунтовой, но пользовалась большой популярностью у автомобилистов как альтернативный маршрут проспекту 100-летия Владивостока.
Контракт на ремонт этого участка был заключён в конце мая. Общая стоимость работ составляет более 263 млн рублей, финансирование выделено из городского и краевого бюджетов при поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяко. Изначально мэрия планировала начать ремонт «с наступлением положительных температур» и завершить к 1 сентября, однако после конкурсных процедур сроки сдвинулись на середину ноября. Подрядчику, согласно проектной документации, предстоит не только уложить асфальт, но и расширить земляное полотно, укрепить обочины, установить бортовые камни, барьерные и пешеходные ограждения, заменить дорожные знаки и нанести разметку холодным пластиком, а также отремонтировать сопряжение мостового сооружения и восстановить инженерные коммуникации.