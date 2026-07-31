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Лжеспецслужбы «развели» профессора хабаровского вуза на 2,2 миллиона рублей

Аферисты заявили, что аккаунт мужчины на «Госуслугах» взломан, а деньги на его счетах находятся под угрозой.

В Хабаровске 64-летний профессор одной из кафедр вуза за один день перевёл мошенникам около 2,2 миллиона рублей. Аферисты начали разговор с легенды о посылке, а затем убедили мужчину, что его сбережения могут использовать преступники, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сначала потерпевшему позвонил якобы сотрудник службы доставки и попросил назвать код из СМС для получения отправления. После этого с профессором связались другие участники схемы, представившиеся работниками спецслужб.

Новые собеседники заявили, что аккаунт мужчины на «Госуслугах» взломан, а деньги на его счетах находятся под угрозой. Чтобы якобы защитить накопления, они потребовали перевести их на «безопасный счёт».

Поверив звонившим, хабаровчанин снял в банке 1,9 миллиона рублей и передал наличные приехавшему курьеру. Затем он перечислил ещё 300 тысяч рублей с кредитной карты по указанным аферистами реквизитам.

После обращения потерпевшего полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. За мошенничество в особо крупном размере виновным может грозить до десяти лет лишения свободы.