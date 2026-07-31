Лжеспецслужбы «развели» профессора хабаровского вуза на 2,2 миллиона рублей

В Хабаровске 64-летний профессор одной из кафедр вуза за один день перевёл мошенникам около 2,2 миллиона рублей. Аферисты начали разговор с легенды о посылке, а затем убедили мужчину, что его сбережения могут использовать преступники, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.