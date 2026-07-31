В Курагинском округе питбайкер сбил полуторагодовалую девочку и скрылся

Как рассказали в краевой полиции, им оказался 18-летний местный житель. Подробности истории таковы: молодой человек без водительских прав взял у отца мотоцикл RACER и помчался вдоль по улицам. Он уверяет, что не видел ребенка. Но когда сбил его, испугался, прибавил газу и оказался на краю деревни. Там спрятался и сидел, пока его не обнаружили.