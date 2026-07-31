Российские ученые создали повязку, которая останавливает кровь за две минуты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В её основу входит каолин. Повязка подходит для любых ран, а для экстремальных условий разработан жгут-турникет с одной рукой управления.
Каолин — минеральный сорбент природного происхождения, получаемый из белой глины, добываемой в экологически чистой зоне Южного Урала. Благодаря своему минеральному составу, каолин адсорбирует вредоносные вирусы, бактерии и их токсины. Связывая патогенные микроорганизмы, вызывающие кишечные инфекции.
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
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