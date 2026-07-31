Ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Давыдова из Свердловского района отметила 103-летие

В годы войны Екатерина Андреевна трудилась в госпитале, помогая раненым бойцам. После Победы она посвятила свою жизнь медицине. За годы работы она служила в Назаровской районной больнице, затем в больнице Енисейского пароходства и Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона.