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Ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Давыдова из Свердловского района отметила 103-летие

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе Красноярска свой 103-й день рождения отметила Екатерина Андреевна Давыдова — Почетный гражданин города, участница Великой Отечественной войны.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе Красноярска свой 103-й день рождения отметила Екатерина Андреевна Давыдова — Почетный гражданин города, участница Великой Отечественной войны.

В годы войны Екатерина Андреевна трудилась в госпитале, помогая раненым бойцам. После Победы она посвятила свою жизнь медицине. За годы работы она служила в Назаровской районной больнице, затем в больнице Енисейского пароходства и Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона.

Поздравить именинницу с юбилейной датой пришли руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова и представители совета ветеранов района. Екатерине Андреевне вручили цветы и памятные подарки, пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни, сообщили в мэрии.