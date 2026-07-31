В Хабаровске налётчики под видом курьеров ворвались к студенту ради крипты

В Хабаровске завершили расследование разбойного нападения на 18-летнего студента, у которого из квартиры вынесли имущество примерно на 150 тысяч рублей. Один из предполагаемых участников налёта находился под стражей, теперь его дело направлено в суд, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.