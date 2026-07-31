В Хабаровске налётчики под видом курьеров ворвались к студенту ради крипты

В Хабаровске завершили расследование разбойного нападения на 18-летнего студента, у которого из квартиры вынесли имущество примерно на 150 тысяч рублей. Один из предполагаемых участников налёта находился под стражей, теперь его дело направлено в суд, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Преступление произошло вечером в конце января в доме на улице Павловича. Двое молодых людей — у одного из которого был фирменный рюкзак службы доставки — позвонили в дверь квартиры. Хозяину они сказали, что знакомая якобы заказала для него еду, и тот открыл замок.
После этого незнакомцы ворвались внутрь, несколько раз ударили студента и стали обыскивать комнаты. Один из нападавших всё это время держал парня на мушке пистолета. Перед уходом сообщники забрали системный блок, клавиатуру, серебряный браслет и двое часов.
Полицейские вскоре установили двоих приятелей 18 и 20 лет, организовавших нападение, и вернули потерпевшему всё похищенное. Во время обысков у них также нашли пневматический пистолет. Старший из фигурантов рассказал, что главной целью был компьютер: он рассчитывал обнаружить на криптокошельках студента крупную сумму. Расследование в отношении второго участника позднее приостановили.
Обвиняемому вменяют разбой с незаконным проникновением в жилище по части 3 статьи 162 УК РФ. На время следствия он оставался под стражей, а после сбора доказательств материалы уголовного дела передали в суд.