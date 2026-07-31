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Более 300 тонн топлива доставят предприятиям АПК Хабаровского края

Дизельное топливо необходимо для выполнения полевых работ.

Источник: Хабаровский край сегодня

Предприятия агропромышленного комплекса Хабаровского края получат 316 тонн дизельного топлива для выполнения полевых работ. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», отгружено оно будет с нефтебазы АО «Независимая нефтегазовая компания».

— Вопрос поставок топлива, в том числе на АЗС, держим на круглосуточном контроле, стабилизируем ситуацию, — прокомментировала заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева.

В региональном правительстве уточнили, что за прошедшую неделю в Николаевский, имени Полины Осипенко и Ульчский районы, а также в Солнечный округ доставлено 65 тонн АИ-92, 50 тонн АИ-95 и 60 тонн дизельного топлива. В Верхнебуреинский район привезли 30 тонн АИ-92 и 60 тонн АИ-95, а в Ванинский и Советско-Гаванский районы отгружено 110 тонн АИ-92, 30 тонн АИ-95 и 30 тонн дизельного топлива.

— АЗС «Трансбункер» в Ванинском и Советско-Гаванском районах реализуют бензин предприятиям и организациям жизнеобеспечения, а также экстренным службам. Остальные автозаправки, кроме «Биксур», тоже отпускают топливо только предприятиям. Жители районов могут приобрести бензин на АЗС «Биксур» по 30 литров в бак. На остальных территориях края работают АЗС компании «ННК». На всех 106 автозаправках сети топливо отпускается исключительно в бак транспортных средств, продажа в канистры временно ограничена — это позволяет предотвратить искусственный ажиотаж.

Всего в регионе действует 183 автозаправочные станции.