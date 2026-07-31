Более 300 тонн топлива доставят предприятиям АПК Хабаровского края

— АЗС «Трансбункер» в Ванинском и Советско-Гаванском районах реализуют бензин предприятиям и организациям жизнеобеспечения, а также экстренным службам. Остальные автозаправки, кроме «Биксур», тоже отпускают топливо только предприятиям. Жители районов могут приобрести бензин на АЗС «Биксур» по 30 литров в бак. На остальных территориях края работают АЗС компании «ННК». На всех 106 автозаправках сети топливо отпускается исключительно в бак транспортных средств, продажа в канистры временно ограничена — это позволяет предотвратить искусственный ажиотаж.