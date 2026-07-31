Более 300 тонн топлива доставят предприятиям АПК Хабаровского края

Предприятия агропромышленного комплекса Хабаровского края получат 316 тонн дизельного топлива для выполнения полевых работ. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», отгружено оно будет с нефтебазы АО «Независимая нефтегазовая компания».
— Вопрос поставок топлива, в том числе на АЗС, держим на круглосуточном контроле, стабилизируем ситуацию, — прокомментировала заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева.
В региональном правительстве уточнили, что за прошедшую неделю в Николаевский, имени Полины Осипенко и Ульчский районы, а также в Солнечный округ доставлено 65 тонн АИ-92, 50 тонн АИ-95 и 60 тонн дизельного топлива. В Верхнебуреинский район привезли 30 тонн АИ-92 и 60 тонн АИ-95, а в Ванинский и Советско-Гаванский районы отгружено 110 тонн АИ-92, 30 тонн АИ-95 и 30 тонн дизельного топлива.
— АЗС «Трансбункер» в Ванинском и Советско-Гаванском районах реализуют бензин предприятиям и организациям жизнеобеспечения, а также экстренным службам. Остальные автозаправки, кроме «Биксур», тоже отпускают топливо только предприятиям. Жители районов могут приобрести бензин на АЗС «Биксур» по 30 литров в бак. На остальных территориях края работают АЗС компании «ННК». На всех 106 автозаправках сети топливо отпускается исключительно в бак транспортных средств, продажа в канистры временно ограничена — это позволяет предотвратить искусственный ажиотаж.
Всего в регионе действует 183 автозаправочные станции.