Эксперты фиксируют рост заболеваемости клещевыми инфекциями в Иркутской области

Ранее агентство сообщало, что Иркутская область оказалась в числе субъектов РФ с наиболее высоким уровнем обращений в медучреждения из-за укусов клещей. При этом в целом по стране число пострадавших снизилось: в 2026 году с жалобами на укусы обратились 409,4 тысячи человек, что на 13,5% меньше, чем в 2025 году.