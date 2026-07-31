Эксперты фиксируют рост заболеваемости клещевыми инфекциями в Иркутской области

В пресс-службе Управления сообщили, что с начала эпидсезона специалисты зарегистрировали 19 823 обращения. 4 614 детей пострадали от укусов клещей. В аналогичном периоде 2025 года было зарегистрировано 15 886 обращений. В 2026 году лабораторно были подтверждены 68 случаев заболевания клещевым энцефалитом. 49 пациентов заразились клещевым боррелиозом. У восьми человек зафиксировали риккетсиоз.
Специалисты в лаборатории исследовали 14 453 клеща. Из них иксодовым клещевым боррелиозом были заражены 4 426 членистоногих, вирусным клещевым энцефалитом — 175 и другие клещевые инфекции обнаружили у 1 074 вредителей.
Ранее агентство сообщало, что Иркутская область оказалась в числе субъектов РФ с наиболее высоким уровнем обращений в медучреждения из-за укусов клещей. При этом в целом по стране число пострадавших снизилось: в 2026 году с жалобами на укусы обратились 409,4 тысячи человек, что на 13,5% меньше, чем в 2025 году.