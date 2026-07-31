Красноярский край впервые принимает финал конкурса «Большая перемена»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовали финальные этапы всероссийского конкурса «Большая перемена».
Для участия в них в краевую столицу приехало более 800 ребят. Стоит отметить, что в этом году проходит седьмой сезон конкурса, финальный этап которого впервые проводится в Красноярске.
Наибольшее число финалистов конкурса в этом году представляют Cвердловскую область, Краснодарский край, Белгородскую, Московскую и Нижегородскую области, а также Москву.
«За семь лет “Большая перемена” стала сообществом активных и талантливых детей и подростков из России и зарубежа. Конкурс помогает участникам раскрывать свои способности, встречать единомышленников и получать первый опыт проектной работы. Каждый финалист уже прошёл большой путь, чтобы дойти до финала. Благодаря гостеприимству правительства Красноярского края у финалистов “Большой перемены” есть возможность узнать историю и культуру, познакомиться с достижениями жемчужины Сибири. Спасибо главе региона за поддержку инициатив талантливых ребят и реализацию национального проекта “Молодёжь и дети”. Для нас важно, чтобы мечты ребят стали реальностью, а каждая мечта — это уже путешествие в мир знаний и дружбы. Надеемся, что победители “Большой перемены” в “Путешествии мечты” по России смогут провести время с пользой, обрести друзей и незабываемые впечатления», — сказал руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров.
В первый день финалисты, среди которых ученики 5−7 классов из разных регионов России и старшеклассники из-за рубежа, встретились с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым и председателем правления «Движения первых», Героем РФ Артуром Орловым. В ходе беседы участники, выбравшие научное направление, задали вопросы на мотивационной встрече «Первые шаги в науку».
Отвечая на вопросы, глава региона рассказал ребятам о том, какие возможности в крае открываются для тех, кто хочет заниматься наукой и создавать новые технологии, какие перспективы открываются перед молодыми учёными.
«Красноярский край — второй по площади регион страны, первый в Сибири по экономике и один из опорных центров России. Наш вызов — научиться производить не сырьё, а высокотехнологичную продукцию. Поддерживать исследования — это не просто выбор, а необходимость. Мы хотим, чтобы экономика края росла, а природные богатства работали на создание продуктов высоких переделов. Работа здесь интересная, задач очень много. Все хорошие идеи, которые вы придумаете, мы вместе реализуем», — подчеркнул Михаил Котюков.
Стоит отметить, что среди финалистов, уже есть победители различных олимпиад, которые получают патенты и работают над проектами, имеющие практическое значение — от новых экологических материалов до медицинских разработок.
Несколько финалистов поделились с гостями своими историями. Например, 12-летняя Яна Никишина из Краснодарского края разработала формулу безопасного для природы биопластикаи получила право оформить на него патент. 14-летний Иван Кондратенко из Свердловской области — автор проекта «НУРОН», направленного на восстановление двигательной функции после тяжелых травм спинного мозга. Разработки других ребят направлены на решение проблем агропромышленного комплекса, медицины, педагогики и других сфер.
В ходе встречи с ребятами, глава региона пригласил их на научный фестиваль «Движения первых», который состоится в крае в следующем году. Подробнее о событии рассказал Артур Орлов. «Красноярский край — это уникальная площадка. Здесь сосредоточено большое количество предприятий, благодаря чему к фестивалю присоединится множество партнёров из числа крупных федеральных и региональных компаний. Главными соавторами научной активности будете вы сами, ребята. Вы — генераторы идей. Приезжайте со своими работами, рассказывайте, делитесь опытом», — отметил Артур Орлов. В Красноярске финалисты уже успели посетить экскурсию в филиале Национального центра «Россия» и прошли квест «Время больших перемен».
Финалы «Большой перемены» продлятся в Красноярском крае до 4 августа. Впереди у участников насыщенная просветительская программа. Для них проведут деловые игры, мастер-классы и командообразующие тренинги, посвящённые ценностям «Движения Первых». Ведущие эксперты в области образования, просвещения, науки, медиа, креативных индустрий и спорта проведут для ребят интерактивные лекции, мотивационные встречи и визионерские дискуссии.
В седьмом сезоне в рамках просветительской программы появятся партнёрские мастерские, где участники будут решать реальные задачи от организаторов «Большой перемены» и знакомиться с проектами и новыми возможностями.
Победителями конкурса станут 300 человек. Они отправятся в уникальное «Путешествие мечты» на поезде через всю Россию от Москвы до Владивостока и обратно, одной из остановок по традиции станет Красноярск.
Старшеклассники из-за рубежа получат возможность поступить на бюджет в лучшие российские вузы.
Педагоги-наставники победителей получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти просветительскую программу от партнёров конкурса.
Конкурс «Большая перемена» проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».