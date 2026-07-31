Красноярский край впервые принимает финал конкурса «Большая перемена»

«За семь лет “Большая перемена” стала сообществом активных и талантливых детей и подростков из России и зарубежа. Конкурс помогает участникам раскрывать свои способности, встречать единомышленников и получать первый опыт проектной работы. Каждый финалист уже прошёл большой путь, чтобы дойти до финала. Благодаря гостеприимству правительства Красноярского края у финалистов “Большой перемены” есть возможность узнать историю и культуру, познакомиться с достижениями жемчужины Сибири. Спасибо главе региона за поддержку инициатив талантливых ребят и реализацию национального проекта “Молодёжь и дети”. Для нас важно, чтобы мечты ребят стали реальностью, а каждая мечта — это уже путешествие в мир знаний и дружбы. Надеемся, что победители “Большой перемены” в “Путешествии мечты” по России смогут провести время с пользой, обрести друзей и незабываемые впечатления», — сказал руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров.