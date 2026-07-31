В Госдуме предложили ввести доплату учителям со стажем более 20 лет

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сегодня учителя с большим стажем работы выходят на пенсию с мизерными выплатами, следует восстановить справедливость и ввести для учителей доплату за длительный педагогический стаж — по аналогии с военными пенсионерами, заявил ТАСС заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).
«Средняя пенсия педагога при стаже 35−38 лет составляет всего 22,4 тыс. рублей, а в регионах с низкими зарплатами она и вовсе едва превышает 13−16 тыс. Это в разы меньше того, что получают военные, сотрудники МВД и чиновники, у которых есть пенсия за выслугу лет», — указал он.
Сегодня педагоги имеют право лишь на досрочный выход на пенсию после выработки 25 лет специального стажа, однако сама пенсия рассчитывается по общим правилам, как у всех граждан, и зависит от количества баллов, напомнил Панеш. «При этом учителя, особенно в регионах, не могут накопить достойный индивидуальный пенсионный коэффициент из-за невысоких зарплат. Даже работая на 1,5−1,6 ставки, они редко зарабатывают более 110−130 баллов за 30 лет. Предлагаю ввести для педагогических работников государственных и муниципальных школ, отработавших в системе образования не менее 20 лет, ежемесячную надбавку к страховой пенсии по старости в размере 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в регионе», — отметил депутат.
За каждые последующие 5 лет стажа сверх 20 лет размер доплаты увеличивать еще на 5%. Например, при стаже 25 лет — 15%, при 30 годах — 20%, для учителей, работающих в сельской местности и на Крайнем Севере, применять повышающие районные коэффициенты, предлагает он.
«Доплата должна назначаться автоматически при выходе на пенсию, без сбора дополнительных справок, на основании данных о стаже, уже имеющихся в Социальном фонде. Доплата за выслугу лет — это не просто льгота, а признание вклада учителей в будущее страны», — полагает Панеш.
При этом, вводя доплату за стаж, не решится главная проблема — низкие зарплаты учителей: сегодня оклады педагогов в большинстве регионов не превышают 20−30 тыс. рублей, подчеркнул депутат. «Соответственно, и отчисления в Социальный фонд минимальны. Это значит, что учитель, даже проработав 40 лет, не накапливает достаточно пенсионных баллов для достойной пенсии. Получается замкнутый круг: маленькая зарплата — маленькие отчисления — маленькая пенсия. И даже доплата за выслугу не сможет кардинально изменить ситуацию, если базовая часть пенсии остается на уровне выживания», — констатировал он.
Поэтому одновременно с введением доплаты за стаж необходимо пересмотреть систему оплаты труда педагогов: поднять базовые оклады, привязать их к средней зарплате по региону и обеспечить достойные отчисления в Социальный фонд, кроме того, надо также пересмотреть саму систему пенсионных баллов для учителей — увеличить их количество за каждый год педагогического стажа, чтобы педагог мог накопить достойный коэффициент даже при невысокой зарплате, считает Панеш.