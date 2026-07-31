В Госдуме предложили ввести доплату учителям со стажем более 20 лет

Сегодня педагоги имеют право лишь на досрочный выход на пенсию после выработки 25 лет специального стажа, однако сама пенсия рассчитывается по общим правилам, как у всех граждан, и зависит от количества баллов, напомнил Панеш. «При этом учителя, особенно в регионах, не могут накопить достойный индивидуальный пенсионный коэффициент из-за невысоких зарплат. Даже работая на 1,5−1,6 ставки, они редко зарабатывают более 110−130 баллов за 30 лет. Предлагаю ввести для педагогических работников государственных и муниципальных школ, отработавших в системе образования не менее 20 лет, ежемесячную надбавку к страховой пенсии по старости в размере 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в регионе», — отметил депутат.