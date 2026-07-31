В Пакистане обрушилась угольная шахта, погибли 34 человека

«Число погибших в результате обрушения угольной шахты в районе провинции Белуджистан возросло до 34 после того, как спасательные команды извлекли из-под завалов еще шесть тел», — сообщает телеканал со ссылкой на региональное управление по ликвидации последствий ЧС.