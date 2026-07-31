В Пакистане обрушилась угольная шахта, погибли 34 человека

Количество погибших в результате обвала на угольной шахте в пакистанской провинции Белуджистан увеличилось до 34 человек. Об этом сообщает Geo. Спасатели продолжают работы.
«Число погибших в результате обрушения угольной шахты в районе провинции Белуджистан возросло до 34 после того, как спасательные команды извлекли из-под завалов еще шесть тел», — сообщает телеканал со ссылкой на региональное управление по ликвидации последствий ЧС.
Изначально сообщалось о восьми погибших. По данным владельца шахты, причиной мог стать взрыв метана. В момент происшествия под землей находились 42 рабочих. В настоящее время ведется операция по спасению шахтеров, оставшихся под завалами.
Напомним, в мае добыча угля на шахте в Ленинск-Кузнецком округе в Кузбассе была приостановлена из-за поступления талых вод.