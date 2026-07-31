Студенты из Пекина постигают секреты ювелирного искусства в летней школе Иркутского политеха

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ИРНИТУ стартовала летняя образовательная школа ювелирного дизайна на Байкале. Студентов из Пекина ждут мастер-классы по гальванопластике, искусственному старению металла, поход вдоль КБЖД и сбор природных материалов для украшений. Итогом станет презентация творческих работ.
Летняя школа предполагает обучение по программе «Форма и образ: методология ювелирного проектирования». В проекте, который продолжится до 5 августа, участвуют свыше 10 студентов Китайского университета геологических наук (КУГ, Пекин). Возглавляет делегацию замсекретаря партийного комитета Школы геммологии Ян Шуан.
Выступая на стартовой встрече, Ян Шуан напомнила, что в ноябре 2025 года представители КУГ уже посещали Иркутский политех.
Ян Шуан выразила надежду на то, что, участвуя в летней школе, студенты расширят глобальное видение, повысят профэкспертизу и освоят передовые ювелирные технологии.
От ИРНИТУ проект курируют доценты кафедры ювелирного дизайна и технологий Вера Сорокина и Алёна Войтюк.
По словам Веры Сорокиной, кафедра активно сотрудничает с партнёрами из КНР в рамках творческих выставок и геологических экспедиций. Однако летняя школа для будущих ювелиров проводится впервые. На практических занятиях слушатели изучат четыре технологии декоративной обработки ювелирных материалов. Политеховцы покажут, как анодировать украшения, искусственно состарить металл, выполнять травление сплава и готовить его к гальванопластике. Отдельную лекцию посвятят электроформованию изделий.
Кроме того, ученики узнают о дизайнерских нюансах, необходимых для проектирования и генерации новых идей. С этой целью они отправятся на прогулку вдоль КБЖД. На берегу Байкала студенты соберут образцы листьев и цветов. Растения понадобятся на уроке гальванопластики, чтобы воспроизвести текстуру природных материалов.
«Наша цель — познакомить студентов из КНР с производственной базой и технологиями, которые чаще всего используются на кафедре. Не менее интересно узнать об учебном процессе, принятом в китайском вузе. Также мы стремимся наладить дружественные контакты со Школой гемоллогии. Очень надеемся, что подобные летние проекты получат продолжение», — отметила доцент Вера Сорокина.
В день знакомства Вера Сорокина презентовала программу школы, а Алена Войтюк провела экскурсию по мастерским кафедры. Студенты посетили геммологическую лабораторию, оснащённую оптикой для изучения свойств камней и минералов. Также они побывали в арт-классе, где политеховцы постигают искусство живописи, учатся делать скетчи и натюрморты. Большой интерес гостей вызвали залы с профессиональным оборудованием, включая камнерезную лабораторию, оснащённую распиловочным, шлифовальными и полировочными станками. Завершая экскурсию, Алена Войтюк, показала студентам выставку «Ювелирный дебют-2026», на которой представлены творческие работы выпускников.
Знакомство с университетом продолжилось прогулкой по кампусу и посещением Минералогического музея.
Впечатлениями поделилась студентка Юй Мэнцяо:
«Студенты Иркутского политеха сначала изучают живопись, а затем переходят к созданию традиционных или простых украшений. На третьем и четвертом курсах они изготавливают что-то уникальное, проявляя свою индивидуальность. Мы работаем немного иначе. На первых этапах обучения постигаем азы профессии, занимаемся росписью и дизайном, начинаем самостоятельно создавать изделия. На выпускном курсе учимся готовить хорошие тексты и презентации», — говорит Юй Мэнцяо.
Программу летней школы дополнят поездки в Листвянку, архитектурно-этнографический музей «Тальцы», Байкальский музей СО РАН и областной художественный музей.
Завершится летняя школа 5 августа презентацией дизайна ювелирного изделия.