Студенты из Пекина постигают секреты ювелирного искусства в летней школе Иркутского политеха

«Наша цель — познакомить студентов из КНР с производственной базой и технологиями, которые чаще всего используются на кафедре. Не менее интересно узнать об учебном процессе, принятом в китайском вузе. Также мы стремимся наладить дружественные контакты со Школой гемоллогии. Очень надеемся, что подобные летние проекты получат продолжение», — отметила доцент Вера Сорокина.