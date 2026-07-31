В Общественной палате Красноярского края обсудили, как убедить молодежь идти на выборы

В Красноярском крае прошел круглый стол, на котором эксперты обсуждали факторы, влияющие на электоральную активность молодежи.
Член Общественного штаба по наблюдению за выборами, кандидат философских наук, заместитель директора НМЦ «Основы Российской государственности» Анна Чащина подчеркнула, что формирование устойчивой гражданской идентичности у молодых людей — это фундамент, на котором держится будущее России. По ее словам, важно помочь молодежи почувствовать себя «соавторами» страны и ее ответственными хозяевами.
«Именно в избирательном процессе эта абстрактная идентичность обретает практическое воплощение. Выборы становятся для молодого человека первым осознанным актом сопричастности к судьбе государства. Когда он понимает, что через бюллетень может влиять на качество образования, развитие своего города или меры поддержки молодых семей, происходит переход от пассивного наблюдения к реальному управлению своей страной. К сожалению, молодое поколение зачастую остаётся в стороне. И мы должны найти правильные подходы к формированию электоральной культуры и к форматам представления информации о выборах», — отметила Анна Чащина.
При этом, по данным эксперта Общественного штаба по наблюдению за выборами в Красноярском крае, заведующего кафедрой социологии и демографии Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета Дмитрия Труфанова, 72,5% молодых людей называют себя патриотами России. 85% из опрошенных ставит во главу угла соблюдение законов.
Руководитель Центра управления регионом Екатерина Кузьминых представила результаты исследования, которую проводили среди молодых людей до 25 лет. Это около 3 тысяч школьников, студентов вузов и курсантов.
«Главный вывод исследования — молодежь “живет” в интернете более пяти часов в сутки, причем, чем младше респондент, тем выше этот показатель. Если мы хотим говорить с молодежью, нужно быть там, где находятся они», — отметила эксперт.
Исследование четко фиксирует смену лидеров мнений: максимальный охват сегодня дает платформа Max, активно растет VK, а YouTube впервые за долгие годы начинает терять позиции среди молодой аудитории Красноярского края.
Также эксперт отметила, что ключевыми факторами, способными мотивировать молодых избирателей к участию в голосовании, являются: убежденность, что их голос реально влияет на результат (33%); доступность и скорость процедуры, включая развитие онлайн-голосования (24%); наличие конкретных обещаний, направленных на решение проблем молодежи (22%); личное доверие к кандидату (21%).
Эксперты представили результаты исследований, которые показали, что классические методы агитации среди молодых больше не работают. Член Общественного штаба по наблюдению за выборами, старший преподаватель кафедры философии Гуманитарного института СФУ Елизавета Кроль пояснила, что одна из ключевых причин электоральной пассивности кроется в ощущении программной схожести: молодые избиратели зачастую не видят принципиальной разницы в предложениях кандидатов, что снижает мотивацию к участию в голосовании. Кроме того, сохраняется определенный коммуникационный разрыв. Эксперт отмечает, что использование молодежного сленга вызывают у молодежной аудитории отторжение и чаще всего воспринимаются как неискренность.
«Молодые люди ценят искренность диалога. Например, феномен популярности Владимира Жириновского в том, что он говорил на понятном языке и эмоционально», — отметила эксперт.
Еще одна причина — дефицит правовой грамотности. Незнание того, как именно работает «машина» голосования изнутри — от опечатывания ящиков для бюллетеней до правил подсчета голосов — лишает процесс прозрачности в глазах нового поколения.
Член Общественного штаба по наблюдению за выборами, младший научный сотрудник НМЦ ОРГ СФУ Юлия Пригоршнева отметила, что политика для молодежи все больше превращается в сериал или видеоконтент. Ключевую роль играют не федеральные СМИ, а локальные паблики, местные блогеры и лидеры мнений. Для жителя Норильска или Канска важнее знать, что происходит на соседней улице, чем следить за глобальными геополитическими раскладами. Единственный рабочий формат — персонализация проблемы. Если молодой человек не понимает, как выборы депутата отразятся на ремонте дороги в его дворе, он, скорее всего, проигнорирует выборы.
Участники дискуссии зафиксировали острый дефицит современных практик передачи смыслов. Использование флага и гимна на ежедневных школьных линейках рискует превратиться в формальное клише, если за ним не стоит глубокое понимание ответственности.
«Мы много говорим о матрешках, флагах и гимнах, но молодежь нуждается в драйве и понимании личной ответственности за территорию, — отметил член Общественной палаты Красноярского края, член Общественного штаба по наблюдению за выборами Сергей Иванов. — Нам нужны практики, которые работают на земле здесь и сейчас. Мы должны научиться работать с современными инструментами так же быстро, как меняется сама информационная среда».
В качестве мер по повышению электоральной активности предложен комплекс практических инструментов: внедрение симуляционных игр формата «Выборы», создание проектных школ государственного и муниципального управления, поддержка молодежных медиапроектов о гражданском обществе, а также запуск единого чат-бота гражданской навигации для оперативного информирования избирателей.
При этом эксперты подчеркивают, что технологические решения не смогут компенсировать семейный контекст.
«Если родители транслируют подростку, что “политика — это грязь”, а от голоса ничего не зависит, школьные уроки обществознания ситуацию не исправят. Модель поведения закладывается в семье, и именно там нужно формировать уважение к институту выборов», — отметила эксперт Общественного штаба Ирина Долгушина.