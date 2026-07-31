В Общественной палате Красноярского края обсудили, как убедить молодежь идти на выборы

Член Общественного штаба по наблюдению за выборами, младший научный сотрудник НМЦ ОРГ СФУ Юлия Пригоршнева отметила, что политика для молодежи все больше превращается в сериал или видеоконтент. Ключевую роль играют не федеральные СМИ, а локальные паблики, местные блогеры и лидеры мнений. Для жителя Норильска или Канска важнее знать, что происходит на соседней улице, чем следить за глобальными геополитическими раскладами. Единственный рабочий формат — персонализация проблемы. Если молодой человек не понимает, как выборы депутата отразятся на ремонте дороги в его дворе, он, скорее всего, проигнорирует выборы.