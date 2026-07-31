Профессор вуза лишился 2 миллионов рублей из-за телефонных мошенников в Хабаровском крае

Аферисты позвонили 64-летнему профессору одного из краевых вузов и представились работниками службы доставки. Рассказали, что потерпевшему якобы пришла посылка, и для ее получения необходимо назвать код из СМС. После этого мужчине стали звонить «сотрудники спецслужб» и убеждать его, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан и его сбережения могут использовать в преступных целях. По указаниям звонившего мужчина отдал курьеру 1 миллион 900 тысяч наличными и перевел с кредитки еще 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.