Фестиваль национальной кухни «Амта» впервые пройдет в Хабаровске (6+)

В Хабаровске 2 августа впервые состоится фестиваль национальной кухни коренных малочисленных народов Севера «Амта». Мероприятие приурочено к Году единства народов России и Международному дню коренных народов мира, который отмечается 9 августа. Организатор — региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края». Площадка фестиваля — Краевой дворец культуры профсоюзов. В программе — выставка-ярмарка изделий народных промыслов и конкурс национальной кухни по восьми номинациям (по числу коренных народов края). Жюри оценит вкусовые качества, аутентичность рецептов, использование натуральных местных продуктов и соблюдение традиционной технологии приготовления. Завершится фестиваль гала-концертом творческих коллективов. Участие принимают авторские группы, семейные коллективы, национальные общины, некоммерческие организации и предприниматели из десяти муниципальных районов края. Возраст участников — от 15 до 75 лет. Фестиваль направлен на развитие этнокулинарного туризма и знакомство с историей питания коренных народов, традиционно основанного на дарах тайги и рек.